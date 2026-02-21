En el marco de la cooperación energética entre Colombia y Venezuela, y la próxima reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, para consolidar una agenda estratégica sobre el tema, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo este viernes un importante encuentro bilateral previo con Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Leer más: Intento de atraco dejó un presunto delincuente herido en el norte de Barranquilla

La reunión, calificada de alto nivel por los equipos técnicos de ambos países, permitió avanzar en temas clave como la importación de gas, la adecuación de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre las dos naciones.

La cartera señaló, a través de un comunicado, que durante el diálogo las delegaciones resaltaron el compromiso de trabajar de manera conjunta para la seguridad energética regional y promover proyectos que beneficien tanto a Colombia como a Venezuela.

”Este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”, expresó el minminas de Colombia tras concluir la reunión.

Cabe recordar que ambos mandatarios confirmaron, tras varias conversaciones, que se reunirán en los próximos días para profundizar en la cooperación bilateral en materia económica, energética y de infraestructura.

Ver también: Identifican a hombre que murió tras caer de un conjunto residencial de San Isidro

Por su parte, Delcy Rodríguez manifestó: “Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”.

Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía indicó este viernes que “Colombia y Venezuela reafirman con este diálogo político y técnico la importancia de construir una relación energética sostenible, basada en la complementariedad y el beneficio mutuo de sus pueblos”.

A su vez, Palma señaló: “Seguimos impulsando la cooperación con respeto, responsabilidad y una visión estratégica que aporte al bienestar de nuestras comunidades en el largo plazo”.

Le sugerimos: Anuncian cierre vial parcial en horario nocturno en tramo de la calzada sur- norte de la Circunvalar

En la reunión también estuvieron presentes el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza.