El precio del dólar en Colombia para este miércoles 18 de febrero inició con un promedio de $3.665, lo que representó un aumento leve de $1 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.664,26.

La divisa estadounidense permanece estable mientras la Reserva Federal publicará las actas de su reunión de enero este miércoles.

La bolsa de Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, aumentaba un 0,25 % con los inversores a la espera de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía hasta los 49.655 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,23 %, hasta los 6.858 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,23 %, hasta las 22.629 unidades.

Por su parte, Wall Street abrió la jornada con ganancias, mientras los operadores esperan la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed. Se espera que el documento aporte más detalles sobre sus planes respecto a los tipos de interés tras mantenerlos sin cambios en enero.

En cuanto a valores, Garmin, empresa de relojes deportivos, se disparaba en bolsa alrededor de un 17 % tras publicar unos resultados muy por encima de las expectativas de los inversores.

Las acciones de Nvidia aumentaban casi un 2 % tras el anuncio de Meta de que utilizará millones de sus chips en la expansión de sus centros de datos.

Otros gigantes que subían en los mercados eran Goldman Sachs (3,23 %), JPMorgan (1,37 %) y Amazon (1,87 %).

Disney también avanzaba casi un 2 % tras la apertura de la bolsa después de anunciar un especial 20 años de ‘Hannah Montana’ con la actriz y cantante Miley Cyrus.

Mientras, el precio del crudo de Texas (WTI, en inglés) subía más de un 3 %, con los inversores analizando los últimos detalles sobre las recientes conversaciones nucleares entre EE. UU. e Irán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que Irán no abordó las “líneas rojas” de EE. UU. en las conversaciones de esta semana y que la acción militar sigue siendo una posibilidad.

El oro, refugio de inversión en momentos de incertidumbre, subía más de 2 %.