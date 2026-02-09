El precio del dólar en Colombia para este lunes 9 de febrero inició con un promedio de $3.651, lo que significó un descenso de $19 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.670,20.

Entre los datos más importantes a nivel nacional, se publicó el dato de inflación de enero el viernes, luego del fuerte incremento del salario mínimo.

Cabe recordar que la inflación anual venía mostrando un sesgo a la baja: pasó de 5,51% en octubre a 5,30% en noviembre y a 5,10% en diciembre. Sin embargo, en enero volvió a registrar presiones inflacionarias, ya que la inflación anual se incrementó en 25 puntos básicos, hasta ubicarse en 5,35%.

Esta semana, el mercado estará atento a las ventas minoristas de Estados Unidos, las tasas de desempleo y las ventas de vivienda de segunda mano.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense ha tocado un valor mínimo de $3.635 y un máximo de $3.665.