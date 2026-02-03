El precio del dólar en Colombia para este martes 3 de febrero inició con un promedio de $3.609, lo que significó un descenso de $19 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.628,16.

La divisa estadounidense continúa con su tendencia bajista este martes, inclinada por un contexto global de alta volatilidad pero con esperanzas por el cambio en la política monetaria de la FED.

El dólar volvió a tocar mínimos que no se veían desde junio de 2021, analistas advirtieron que el peso se fortaleció por el aumento de tasas en 100 puntos básicos que hizo el Banco de la República a finales de la semana pasada.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la moneda estadounidense ha tocado durante la jornada un valor mínimo de $3.590 y un máximo de $3.620.

Entre tanto, El precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, cayó 15 centavos, a USD66,15 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate se situó en USD62,06 por barril, con un descenso de ocho centavos.