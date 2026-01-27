El precio del dólar en Colombia para este martes 27 de enero inició con un promedio de $3.676, lo que ha significado una estabilidad en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.676,02.

La divisa estadounidense se mantiene estable mientras los operadores de mercados están atentos a una posible intervención monetaria coordinada de las autoridades de Estados Unidos y Japón y pendientes de la decisión del miércoles sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

Un análisis de Corficolombiana indicó que las monedas de la región se han fortalecido mientras el dólar sigue fluctuando, pero con una apariencia mucho más débil.

A su vez, Donald Trump podría anunciar pronto su candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell, tras la decisión sobre las tasas de interés, especialmente si el republicano no apoya la decisión de la Fed.

Por su parte, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, bajó 0,4 %, a USD65,31 el barril, mientras que el crudo el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI), también disminuyó 0,3 %, a USD60,44.