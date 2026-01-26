El precio del dólar en Colombia para este lunes 26 de enero inició con un promedio de $3.675, lo que representó un aumento de $38 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.637,88.

La divisa estadounidense comenzó la jornada al alza rompiendo con la caída que fue protagonista la semana pasada. Una de las razones por las que se registró este aumento en la divisa se debe a la incertidumbre que rodea la Reserva Federal ante el posible anuncio esta semana del nuevo presidente que reemplazará a Jerome Powell.

Paula Chaves, analista de mercados de HFM, manifestó que en el frente interno, la tasa de cambio continúa influenciada por la coyuntura fiscal y financiera local, en particular por los flujos asociados a operaciones del Gobierno y por expectativas regulatorias que siguen incidiendo sobre la oferta de divisas.

“Vale recordar que el viernes se observó una sesión bajista marcada, con una fuerte valorización del peso colombiano, lo que dejó al mercado entrando a esta semana desde niveles más exigentes. A esto se suma que este viernes se conocerá el dato de tasa de desempleo en Colombia y se realizará la decisión de tasas del Banco de la República, eventos que podrían generar ajustes en las expectativas de política monetaria y en la dinámica del mercado cambiario”, detalló Chaves.

Indicó además que los anuncios de nuevos aranceles hacia Canadá vuelven a introducir tensiones comerciales y elevan la incertidumbre sobre las perspectivas de inflación en la economía estadounidense.