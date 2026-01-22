El precio del dólar en Colombia para este jueves 22 de enero inició con un promedio de $3.661, lo que significó un leve descenso de $8 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.669,15.

La divisa estadounidense abrió a la baja, tras una jornada en la que toda la atención estuvo sobre el presidente del Estados Unidos, Donald Trump, y su conferencia en el marco de Davos.

En su intervención, Trump descartó el uso de la fuerza en los deseos de adquirir Groenlandia, lo que sirvió para tranquilizar a los mercados europeos. Posteriormente, y con los mercados cerrados, Trump dijo que había alcanzado un acuerdo marco sobre Groenlandia.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) considera que las tasas de interés en el 2 % ofrecen suficiente flexibilidad para responder a situaciones perturbadoras.

“Aunque el entorno es más incierto de lo habitual, el nivel actual de los tipos de interés ofrece suficiente flexibilidad para actuar en respuesta a impactos”, dicen las actas de la reunión de política monetaria de mediados de diciembre, publicadas este jueves.

El BCE mantuvo en esa reunión los tipos de interés en el 2 % por unanimidad y dejó entrever que los mantendrá ahí los próximos meses porque considera que la inflación se va a estabilizar en su objetivo del 2 % a medio plazo.

Además, el BCE consideró que “la economía se había mantenido resistente” pese a la incertidumbre geopolítica y a los cambios dramáticos en las políticas comerciales globales.

“Pese al entorno global desafiante, la actividad económica de la zona del euro estaba mostrando más resistencia de lo anticipado anteriormente con una demanda interna sólida y un fuerte impulso presupuestario que empieza a surtir efecto”, dice el BCE en las actas.

El BCE previó en diciembre un crecimiento económico más fuerte impulsado por la demanda interna.

A pesar de la mayor perturbación en el comercio desde la Segunda Guerra Mundial, el BCE pronosticó que la economía de la zona del euro crecerá un 1,4 % en 2025, un 1,2 % en 2026 , un 1,4 % en 2027 y un 1,4 % en 2028.