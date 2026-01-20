El precio del dólar en Colombia para este martes 20 de enero inició con un promedio de $3.698, lo que significó un descenso de $2 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.700,05.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense ha tocado durante la jornada un valor mínimo de $3.670 y un máximo de $3.704.

La iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de Groenlandia ha inyectado nueva volatilidad, reavivando el temor a una confrontación comercial entre aliados tradicionales con escasas señales de acuerdo.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha recomendado a la UE que “respire hondo, deje que las cosas se resuelvan y descarte represalias” tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre su intención de anexionar Groenlandia.

Durante su intervención en el Foro Económico de Davos este martes, Bessent ha asegurado que la isla “es esencial para el escudo antimisiles “Cúpula Dorada”, mecanismo de defensa para misiles intercontinentales.

En todo caso, la intención de la administración estadounidense es “seguir adelante con el acuerdo comercial con Europa”, a la que ha calificado de “epicentro del gran embrollo regulatorio”, y a la que ha instado a “desregular” del mismo modo que lo ha hecho Trump en EEUU “con muy buenos resultados”.

La economía estadounidense “es muy fuerte y el crecimiento se está acelerando”, como demuestra el hecho de que el país “está a punto de reducir el déficit hasta el 3 % del PIB antes de que acabe el mandato del presidente, ha dicho.

El secretario del Tesoro ha considerado “muy improbable” que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogue la política económica clave de Trump, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, haya decidido acudir a los tribunales para preservar la independencia del organismo.