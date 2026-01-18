Año nuevo, desafíos nuevos, o bueno, eso es lo que piensan diferentes empresarios, especialmente del sector de la micro, pequeña y mediana empresa del departamento del Atlántico, y dicen desafíos dado que la economía de Colombia afronta momentos coyunturales.

Y no es para menos, algunos empresarios consultados por EL HERALDO hablaron temas que pueden parecer desafiantes, pero que en realidad los preocupa de forma constante, como es el caso de la tasa de cambio, importaciones, exportaciones, incremento en los impuestos, pero sobre todo, aumentos en los costos labores, esto último, teniendo en cuenta la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de incrementar en un 23,7 % el salario mínimo de 2026, dejándola en $2 millones, en el que gran parte de las mipymes de todo el país cuentan con empleados que se rigen a este salario.

Sin embargo, con toda esta coyuntura, los empresarios señalaron que aunque están “remando contra la corriente”, harán todo lo posible para salir adelante, pero sobre todo, realizarán lo necesario para no despedir empleados, aunque esto signifique, en su mayoría, no contratar más.

Josefina Villarreal Operaciones de Fricosta en Barranquilla.

Sergio Polo Aspecto operativo de la empresa Eticol.

Retos y planes

En diálogo con EL HERALDO, el empresario Joseph Dacarett, máximo representante de Fricosta, expresó que, ante el impacto del aumento del salario mínimo, resaltó que solamente hay una salida, y es productividad.

“La productividad significa que usted con las mismas personas, en las mismas horas laborales, debe producir más unidades para de alguna manera neutralizar ese aumento salarial. No hay fórmulas mágicas. Si a usted le suben los costos, las pymes no tienen sino que o producir más o disminuir la gente o bajar su rentabilidad o bajar la inversión. Son las cuatro salidas que tiene cualquier pyme”, socializó Dacarett.

En ese sentido, agregó que lo que se debe hacer es revisar internamente cómo podemos salir adelante con el mejoramiento de procesos productivos en el caso de las industrias, y en el caso del comercio, sostuvo que también se debe revisar cómo se puede utilizar nuevas herramientas tecnológicas que permitan bajar la carga laboral y agilizar los procesos de comercialización.

Entre tanto, César Uparela, CEO de Etiquetas de Colombia (Eticol), sostuvo en primera medida que “el incrementar un salario mínimo, que nadie lo esperaba, le pega muy fuerte al sector de las mipymes”.

“Nosotros que estamos en ese sector, nos hemos tenido que idear cosas difíciles pero factibles para no botar a ningún empleado, porque lo más duro para mí es que se vaya una persona de esta empresa, ya aquí todos nos consideramos como una familia, y al irse esa persona, pues naturalmente se va a quedar una familia sin comida, se va a quedar una familia sin estudio, se va a quedar una familia sin vivienda y todo lo que eso conlleva. Hemos trazado una serie de políticas que no han sido fáciles. Por ejemplo, solamente tenemos un empleado con el salario mínimo. Entonces, eso no nos da tan duro porque a uno solo tenemos que incrementarle ese 23,7 %”, detalló Uparela.

Añadió: “En ese orden de ideas hemos hecho reuniones con nuestros proveedores, hemos hecho reuniones con nuestros trabajadores para poder con ellos fijar un porcentaje de incremento en su salario, y con los proveedores de materias primas, hemos llegado a unos acuerdos, poniéndole órdenes de compras prepagadas por 4 meses, y así aliviamos un poco esta situación difícil que nos puede traer esta decisión política que tomó el presidente de la República”.

Dentro de ello, Uparela le contó a este medio que aquella empresa que tenga un alto porcentaje de sus trabajadores ganando el salario mínimo y tenga una caja deficitaria, es una empresa a la cual no le ve futuro, ya que su presupuesto no le va a dar para las dos cosas.

Sergio Polo César Uparela, CEO de Eticol.

Decisiones

Rosmery Quintero, directora de Acopi Atlántico, sostuvo que los gerentes del departamento han tomado decisiones de no realizar nuevas contrataciones y no hacer más inversiones, especialmente en activos fijos.

“Si sale un personal, no va a ser reemplazado, las bonificaciones extralegales se retiran de las posibilidades para los trabajadores, y por otro lado, tenemos un problema con las personas que estaban cercanas al salario mínimo, a esas personas, prácticamente los empresarios van a tomar el primer trimestre para analizar y analizar presupuestos, porque así como se incrementan los gastos, los ingresos también deben incrementarse”, explicó Quintero.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Rosmety Quintero, directora de Acopi Atlántico.

Sobre comercio exterior

Los empresarios atlanticenses se pronunciaron frente a este tema, teniendo en cuenta que el precio del dólar en Colombia ha venido bajando, llegando a la línea de los $3.700.

Joseph Dacarett expresó que el 2025 fue un año en el que su empresa comenzó ganando y terminó en punto de equilibrio.

“Cuando uno exporta, lo hace en dólares, y como el dólar ha venido cayendo por razones conocidas, como ha sido la inyección desmesurada de dólares al mercado creada por el mismo gobierno y lo peor, debe, esto hace que los ingresos de las empresas que exportan vengan disminuyendo, igualando prácticamente los costos. Ahora bien, nuestra empresa continúa la exportación y por una razón muy simple, construir un mercado es de las cosas más difíciles que hay, pero lo más difícil es sostenerlo. Si nosotros hoy por razones de la rentabilidad abandonamos esos mercados, van a ser sustituidos por otros países, y volverlos a recuperar va a ser muy costoso. Como nosotros importamos algunas materias primas, sumado a que vamos implementando nuevas tecnologías que nos ayudan a reducir costos, estamos logrando poder seguir compitiendo en los mercados de exportación sin afectar la rentabilidad total de la compañía”, socializó el empresario.

Josefina Villarreal Joseph Dacarett, máximo representante de Fricosta.

A su vez, César Uparela manifestó que el 70 % de su materia prima es importada y el 30 % es nacional.

“En este momento para nosotros que importamos materia prima, la situación es bastante favorable toda vez que el peso sea apreciado por las dificultades que ha tenido el dólar a nivel internacional por las razones que ya todos conocemos con él las políticas del presidente Donald Trump. Los precios del petróleo andan todos locos con esta situación de Venezuela y otra serie de factores internacionales que tienen que ver con que el dólar tenga una volatilidad como la que en este momento está favoreciendo al peso colombiano. Para quienes importamos, pues esa materia prima permanece casi que constante, porque lo que te sube el proveedor allá arriba, pues tú lo compensas con el menor precio del dólar con respecto al peso colombiano”, puntualizó el CEO de la compañía Etiquetas de Colombia (Eticol).

Un mensaje al próximo Gobierno de Colombia

Los empresarios mipymes aprovecharon para dar un mensaje al próximo Gobierno de cara al futuro de la economía del país.

“La inseguridad, la extorsión y los altos impuestos nos preocupan mucho, y también hay un reto enorme que es la internacionalización. Esperamos que el presidente pueda liderar un proceso diferente al que se ha venido haciendo para darle algo de tranquilidad al sector empresarial, que es el máximo generador de ingresos para que el país pueda ejecutar un presupuesto apropiado”, sostuvo Rosmery Quintero.

Joseph Dacarett explicó lo siguiente: “Si un gobierno gasta más, no hay otra manera de financiarlo, sino con más impuestos o al debe o con inflación. Son las tres fuentes con las que se puede financiar. Ojalá el próximo gobierno tenga la capacidad de cerrar y disminuir todo el gasto innecesario que se ha generado en este Gobierno y que reduzca el tamaño del Estado. No por debilidad, sino para hacerlo más eficiente. Eso ayudaría a incentivar la inversión”.