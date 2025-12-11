El precio del dólar en Colombia para este jueves 11 de diciembre inició con un promedio de $3.815, lo que representó un descenso de $39 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.854,28.

La divisa estadounidense abrió la jornada a la baja después de que la Reserva Federal ofreció una perspectiva menos agresiva de lo que algunos esperaban.

Y es que la Reserva Federal anunció este miércoles un nuevo recorte de tipos de interés, el tercero consecutivo, y dejó el referencial en una horquilla entre el 3,5 % y el 3,75 %, argumentando que la inflación en EE.UU. permanece en niveles elevados y apuntando a su vez que el empleo continúa enfriándose en la primera economía mundial.

El organismo cumplió de este modo con las expectativas de los mercados y de parte de los analistas, que daban por hecho que la Fed cerraría el año con una nueva rebaja del precio del dinero pese al doble desafío que encara en un momento marcado por los efectos de los aranceles del Gobierno Trump y la ralentización de las contrataciones.

Aún así, las actas de la anterior reunión de octubre de la entidad emisora habían desvelado una cierta división entre sus miembros ante una posible nueva rebaja del referencial.

“La creación de empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre”, indicó hoy el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed en un comunicado publicado al término de su reunión de dos días.

En el texto, la entidad emisora insiste nuevamente en que “la inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene en un nivel algo elevado”.