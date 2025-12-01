El precio del dólar para la jornada de este lunes 1 de diciembre inició con un promedio de $3.762, lo que significó un incremento de $18 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.744,43.

La divisa estadounidense abre al alza mientras los inversores se preparaban para un mes crucial que podría traer el último recorte de tipos de la Fed del año y la confirmación de un sucesor del presidente Jerome Powell que abogue por relajar la política monetaria.

Este mes, los inversores también han tenido el foco puesto en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed), donde se decidirá si vuelve a bajar los tipos de interés.

Según la herramienta FedWatch, de CME Group, los operadores ven un 87 % de posibilidades de que el banco central estadounidense lleve a cabo otro recorte de tipos.

Por su parte, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, avanzaba 2,02 %, a USD63,64 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 2,17 %, a USD59,82.