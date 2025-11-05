El precio del dólar en Colombia para la jornada de este miércoles 5 de noviembre inició con un promedio de $3.855, lo que representó un descenso de $17 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.872,47.

La divisa estadounidense se ha visto respaldado tanto por los flujos de refugio como por el descenso de las apuestas de recortes de tipos de interés a corto plazo de la Reserva Federal, en un contexto de profundas divisiones entre los miembros del consejo de la Reserva Federal sobre la senda correcta de la política monetaria.

Los inversionistas y los responsables de política monetaria también han tenido que lidiar con un cierre de la Administración de duración récord, que prácticamente ha detenido el flujo de datos macroeconómicos. Por ello, la atención se ha centrado en las nóminas privadas ADP del miércoles.

Por su parte, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, subió 0,14 %, a USD64,53 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate aumentó 0,15 %, a USD60,65.