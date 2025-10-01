La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió este 30 de septiembre que un aumento excesivo del salario mínimo podría tener consecuencias negativas sobre la generación de empleo formal en el país. La postura del gremio surge tras el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de decretar un alza superior a la inflación para el 2026.

El pronunciamiento se conoció después de la publicación del informe del Dane sobre el mercado laboral en agosto de 2025. Según la entidad, la tasa de desempleo nacional fue de 8,6 %, 1,1 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2024 (9,7 %).

No obstante, la Andi alertó que esta mejora no refleja una recuperación real. El gremio destacó que la tasa global de participación cayó de 64,5 % a 63,9 %, mientras que 422.000 personas más quedaron por fuera de la fuerza laboral.

“El país necesita generar condiciones para que las empresas puedan contratar más y las personas tengan mejores oportunidades de empleo, no decisiones que pueden rigidizar aún más el mercado laboral”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Pérdida de empleos y precarización

El análisis de la Andi también reveló que en agosto se perdieron 237.000 empleos en agricultura y 165.000 en comercio. En contraste, el trabajo por cuenta propia creció en 201.000 personas, lo que, según el gremio, refleja una tendencia hacia la informalidad y la precarización.

De acuerdo con las cifras, el 55,7 % de los trabajadores en Colombia permanece en la informalidad, lo que agrava la preocupación sobre el impacto de un incremento del salario mínimo que no considere factores técnicos.

“No podemos seguir tomando decisiones populistas que, en lugar de beneficiar a los trabajadores, terminan afectando su posibilidad de conseguir un empleo formal y digno”, sentenció Mac Master.

Llamado a un debate técnico

La Andi insistió en que cualquier decisión sobre el salario mínimo debe sustentarse en un análisis riguroso que tenga en cuenta la productividad, la inflación y las condiciones reales del empleo en Colombia. El gremio reiteró su llamado al Gobierno a priorizar políticas de crecimiento económico sectorial, estímulo al emprendimiento formal e inserción laboral de mujeres y jóvenes.

La posición de la CUT

En contraste, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechaza que un aumento salarial impacte negativamente a las empresas o incremente el desempleo. Fabio Arias, presidente de la CUT, señaló que la tasa de desempleo anualizada de 8,6 % en agosto de 2025 es “la más baja desde el año 2001”.

“Eso refuta al sector empresarial que dice una y otra vez que mejorar los ingresos de los trabajadores implicaría un aumento en la tasa de desempleo. Mentira”, afirmó Arias.

Para el líder sindical, las cifras demuestran que “el Gobierno sí mejora las condiciones materiales de la gente”.