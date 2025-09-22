El precio del dólar en Colombia para la jornada de este lunes 22 de septiembre inició con un promedio de $3.846, lo que significó un descenso de $45 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.891,19.

La divisa estadounidense mantiene su racha bajista mientras los inversores esperan los comentarios de los funcionarios de la Fed para calibrar mejor las perspectivas de la política monetaria después de que el banco central reanudara su ciclo de relajación la semana pasada.

A su vez, el precio mínimo de la moneda estadounidense toca los $3.835, mientras que su máximo se ubica en $3.864.

Por su parte, Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,53%, lo que rompe así la racha de subidas de la semana pasada.

Quince minutos después del toque de campana: el S&P 500 bajaba un 0,18 % y el Nasdaq, un 0,10 %.

El pasado viernes, Wall Street cerró una semana de ganancias y récords en sus principales índices, impulsados por la esperada rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos, la primera en casi un año, y por las nuevas noticias halagüeñas para el sector tecnológico.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, esta mañana reinaba el rojo y destacaban las caídas de Salesforce (1,26%) y JPMorgan (1,09 %), así como las subidas de Apple (2,05 %) y Walmart (0,73%).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a los 62,25 dólares el barril.