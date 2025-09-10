El precio del dólar en Colombia para este miércoles 10 de septiembre inició con un promedio de $3.915, lo que significó un descenso de $4 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.919,13.

La divisa estadounidense se mantenía estable el miércoles a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana, que podrían ayudar a perfilar las perspectivas de la decisión de la Fed, mientras que un tenso telón geopolítico de fondo apuntaló al franco suizo.

Por su parte, Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto una sesión marcada por la inesperada caída del índice de precios al productor (IPP) y en medio de una importante subida de la tecnológica Oracle tras presentar unos resultados altamente esperanzadores.

Doce minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales perdía un 0,25 %, el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,47 % y el Nasdaq subía un 0,34 %.

El IPP disminuyó un 0,1 % en agosto con respecto al mes anterior y la cifra de julio se revisó a la baja, según reportó la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

Los economistas encuestados por Dow Jones habían estimado una ganancia del 0,3 %.

Esto supone la primera disminución en términos de inflación mayorista en EE.UU. en cuatro meses; un nuevo acicate para que la Reserva Federal (Fed) apueste por una reducción de tipos en su próxima reunión de política monetaria.

Los operadores actualmente ven con certeza que la Fed recortará los tipos en al menos un cuarto de punto, según la herramienta CME Fedwatch, basada en la negociación de futuros de la Fed.

Con gran expectación esperan ahora los inversores la publicación del índice de precios al consumidor (IPC), prevista para mañana, que podría ser crucial para la decisión de la Fed.

Por otra parte, también destacaba en el arranque cómo se disparaba Oracle, al alza en un 38,15 %, después de que ayer presentara unos resultados impresionantes en los que su cartera de pedidos para proyectos de inteligencia artificial (IA) creció un 359 % interanual.

Tanto es así que el cofundador de la compañía, Larry Ellison, ha ascendido ya al segundo puesto del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que estima su riqueza en 364.000 millones de dólares y acecha el trono de Elon Musk (384.000 millones).

También en el plano corporativo, entre las cotizada del Dow Jones, destacaban en la apertura las subidas de Nvidia (4,14 %), Nike (1,56 %), Caterpillar (1,37 %) y Chevron (1,28 %); con caídas para Apple (-2,38 %) -que ayer presentó sus nuevos modelos iPhone 17-, Amazon (-2,32 %) y McDonald’s (-2,08 %), principalmente.