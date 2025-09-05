El precio del dólar en Colombia para la jornada este viernes 5 de septiembre inició con un promedio de $3.963, lo que representó un descenso de $27,14 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.991,09.

La divisa estadounidense recortaba su ganancia semanal el viernes, mientras los mercados de renta fija se estabilizaban y los operadores esperaban los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos, que se espera que refuercen la idea de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Por su parte, el precio mínimo de la moneda estadounidense durante la jornada se ubica en $3.959, mientras que su máximo toca los $3.969.

La firma de procesamiento de nóminas ADP reveló este jueves que el pasado agosto se crearon 54.000 puestos de trabajo en el sector privado, una cifra inferior a los 75.000 empleos que esperaban los analistas del Dow Jones y a los 106.000 creados en julio.

Tras la publicación de estos datos, los mercados estiman en un 97 % la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) lleve a cabo un recorte de tipos de interés en su próxima reunión, los días 16 y 17 de septiembre.

Las cifras también hicieron caer el rendimiento de los bonos del Tesoro, que había subido en los últimos días después de que un juez federal considerara ilegales los aranceles del presidente Donald Trump.