Entre los meses de enero y julio de 2025, se recaudó $178,75 billones en impuestos, lo que representó un incremento del 10 % si se compara con el mismo periodo en 2024, cuando había acumulado $162,55 billones.

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Sin embargo, el resultado con corte al séptimo mes del año se ubica $2,45 billones por debajo de la meta mensual de la Dian para julio y es inferior en $750.000 millones al cálculo proyectado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) para el mismo mes.

El resultado con corte a julio es producto del aumento en las cuatro de las cinco categorías en que la Dian clasifica los impuestos, excepto en “otros”. Los mayores cambios se vieron en los tributos de renta, que pasaron de $24,1 billones a $27,3 billones (+13,4 %), y ventas, que aumentaron desde los $36,9 billones hasta los $40,1 billones (+8,7 %).

Solamente en el mes de julio, según la Dian, se recaudaron $29,6 billones, lo que representó un aumento del 11,3 % más que en el mismo mes en 2024, cuando la cifra fue de $26,5 billones. Estos ingresos correspondieron en su mayoría a retención en la renta (29,2 %) y ventas (28,5 %).