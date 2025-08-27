Compartir:
Por:  Juan Sebastián Vargas

Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras anunció su retiro el cual se hará efectivo a partir del próximo 5 de octubre de este año.

De igual forma la Junta Directiva de Confecámaras designó como nuevo presidente a Nicolás Botero-Páramo Gaviria, quien actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Fedeseguridad.

Hay que recordar que Domínguez ha estado vinculado a Confecámaras por más de 14 años y durante su presidencia lideró la transformación de la entidad en asuntos claves para la gestión de la Red de Cámaras, posicionando a Confecámaras como un gremio líder en el país y como el aliado estratégico de las Cámaras de Comercio para el desarrollo de sus funciones.

MinComercio y Confecámaras suscriben Adenda 2025

“La Junta Directiva expresa su más profundo agradecimiento al doctor Domínguez Rivera por su capacidad de liderazgo, visión estratégica y actuación integra en la defensa de los intereses de un sector que es fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial del país y el impulso a la competitividad de las regiones”, señaló Confecámaras en un comunicado.

El Dr. Botero-Páramo Gaviria es abogado, politólogo y especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia en el sector privado, asuntos de gobierno y en relacionamiento estratégico regional.

Ha sido consultor sociopolítico de empresas del sector real, minero-energético y agroindustrial y se desempeñó como Viceministro de Justicia y del Derecho y asesor de la Presidencia de la República.

El nuevo presidente asumirá sus funciones partir del 5 de octubre de 2025, y será el encargado de liderar la organización y sus retos para los años venideros.