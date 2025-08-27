Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras anunció su retiro el cual se hará efectivo a partir del próximo 5 de octubre de este año.

De igual forma la Junta Directiva de Confecámaras designó como nuevo presidente a Nicolás Botero-Páramo Gaviria, quien actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Fedeseguridad.

Hay que recordar que Domínguez ha estado vinculado a Confecámaras por más de 14 años y durante su presidencia lideró la transformación de la entidad en asuntos claves para la gestión de la Red de Cámaras, posicionando a Confecámaras como un gremio líder en el país y como el aliado estratégico de las Cámaras de Comercio para el desarrollo de sus funciones.

“La Junta Directiva expresa su más profundo agradecimiento al doctor Domínguez Rivera por su capacidad de liderazgo, visión estratégica y actuación integra en la defensa de los intereses de un sector que es fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial del país y el impulso a la competitividad de las regiones”, señaló Confecámaras en un comunicado.

El Dr. Botero-Páramo Gaviria es abogado, politólogo y especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia en el sector privado, asuntos de gobierno y en relacionamiento estratégico regional.

Ha sido consultor sociopolítico de empresas del sector real, minero-energético y agroindustrial y se desempeñó como Viceministro de Justicia y del Derecho y asesor de la Presidencia de la República.

El nuevo presidente asumirá sus funciones partir del 5 de octubre de 2025, y será el encargado de liderar la organización y sus retos para los años venideros.