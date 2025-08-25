El precio del dólar en Colombia para la jornada de este lunes 25 de agosto inició con un promedio de $4.004,36, lo que representó un descenso de $4 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $4.008,70.

A su vez, el valor mínimo de la divisa estadounidense toca los $3.997, mientras que su máximo se sitúa en $4.021.

El dólar intentaba recuperarse el lunes de un mínimo de cuatro semanas frente al euro después de que un giro expansionista del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, le hiciera caer más de 1%.

Por su parte, Wall Street abrió este lunes en rojo, con sus principales indicadores cayendo levemente, en lo que será una semana dominada por los resultados de Nvida el próximo miércoles y con la resaca del anuncio del viernes de que el gobierno de EE.UU. se ha hecho con el 10 % de la compañía Intel.

Cinco minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales caía un 0,18 %; el selectivo S&P 500 perdía un 0,23 %, y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,33 %.

El pasado viernes, el Dow Jones cerró con un máximo histórico, un síntoma de que la agresiva política arancelaria del gobierno de Donald Trump no parece preocupar sobremanera a los inversores.

Esta semana las miradas están puestas en los resultados trimestrales del miércoles de Nvidia -la fabricante de chips que se disputa con Microsoft el trono de la empresa más valiosa del mundo-, y ya no por las decisiones de la Reserva Federal, toda vez que su presidente, Jerome Powell, abrió la puerta a la ansiada rebaja de tipos de interés en septiembre.

Con respecto a la intervención gubernamental en Intel, la más agresiva que se recuerda en décadas en el país en décadas y que fue objeto de críticas en los sectores empresariales más liberales, hoy fue de nuevo reivindicada por Trump.

“Pagué ‘cero’ por Intel, y su valor se aproxima a los 11.000 millones. Todo se queda en EE.UU.. ¿Qué es lo que hace infelices a algunos estúpidos? -escribió Trump en su red Truth Social, en un mensaje trufado de mayúsculas- Haré tratos similares para nuestro país sin parar y ayudaré a las compañías que concluyan negocios similares con EE.UU.. Me encanta ver sus acciones subiendo, haciendo a Estados Unidos cada vez más rico”.

Precisamente a esta hora las acciones de Intel están al alza, pero solo con un discreto 0,24 %.

En cuanto a otros valores del Dow 30, el color dominante es el rojo, y los que más pierden a esta hora son Merck (-1,32 %), Sherwin-Williams (-1,06 %) y Home Depot (-0,94 %).