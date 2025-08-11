El precio del dólar en Colombia para la jornada de este lunes 11 de agosto inició con un promedio de $4.062, lo que representó un aumento de $28 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $4.034,74.

La divisa estadounidense se consolidaba el lunes, antes de la fecha límite del martes para que Washington y Pekín lleguen a un acuerdo arancelario y de un informe clave sobre la inflación en Estados Unidos que podría ayudar a determinar si la Reserva Federal reduce los costos de endeudamiento el próximo mes.

Por su parte, Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,13 % continuado así con el impulso alcanzado la semana pasada.

Diez minutos después del toque de campana, las ganancias eran generalizadas en los demás índices: el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,05 % y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,07 %.

Estos movimientos se producen después de que el Nasdaq Composite cerrara la semana pasada en nuevos máximos y el S&P 500 cerrara a punto de alcanzar un nuevo hito. Mientras que el Dow Jones también cerró la semana con subidas.

Los gigantes de los semiconductores Nvidia (-0,06 %) y AMD (-1,48 %) han acordado pagar a Estados Unidos el 15 % de sus ventas de chips avanzados de Inteligencia Artificial (IA) a China, según informaron ayer fuentes cercanas al acuerdo al diario The New York Times.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el director ejecutivo de Intel (5,31 % en la apertura de hoy) visitará la Casa Blanca este lunes, después de críticas al líder de la compañía por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus vínculos con China.

Por sectores, a primera hora predominaban las ganancias en las empresas de la salud (0,68 %), mientras que en el otro lado de la balanza estaban las empresas tecnológicas (-0,34 %).