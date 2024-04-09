El precio del dólar en Colombia para la jornada de este martes 9 de abril inició con un promedio de $3.756,42, lo que representó una disminución de $12,38 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.768,80.

A su vez, el valor mínimo cotizado sobre la jornada toca los $3.751,05, mientras que su máximo se sitúa en $3.764,90.

Esta semana, los inversores esperan la publicación de la inflación de Estados Unidos en busca de más pistas sobre la fecha en que se producirán los esperados recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

Por su parte, Wall Street abrió este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un ligero 0,03 %, hasta los 38.906 puntos, mientras los inversores esperan nuevos datos sobre la inflación.

'Si el IPC es una sorpresa y sigue revalorizando las expectativas de inflación, ahí es donde se vuelve peligroso para las acciones', dijo a CNBC Anastasia Amoroso, estratega jefe de inversiones de la firma iCapital.