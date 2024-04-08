El precio del dólar en Colombia para este lunes 8 de abril cerró con un promedio de $3.768,18, lo que representó un leve aumento de $4,5 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.764,23.

{"titulo":"Los nacimientos continúan en caída libre en el Atlántico","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/atlantico-el-tercer-departamento-con-menos-nacimientos-en-2023-1084413"}

A su vez, el valor mínimo de la divisa estadounidense tocó los $3.736,25, mientras que su máximo se situó en $3.974,70.

El comportamiento ha estado con tendencia bajista abrió tras las expectativas por las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y algunas coyunturas locales como la posible monetización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el Grupo Nutresa y la temporada del pago de impuestos de los grandes contribuyentes.

A nivel internacional, Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,13 %, a 38.955 puntos.

Diez minutos después de la apertura del parqué, el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,07 %, a 5.200 unidades, y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,16 %, a 16.223 enteros.

El mercado viene de una semana volátil, con los inversores preocupados por varios informes económicos decepcionantes, una inflación que hizo subir el precio del crudo y las tensiones geopolíticas, especialmente el conflicto entre Irán e Israel, señala el analista Tom Essaye en su informe The Sevens Report.

{"titulo":"La inflación en Colombia llegó a 7,36 %; ya acumula un año de caídas","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/la-inflacion-sigue-cediendo-en-colombia-dato-marzo-fue-de-736-y-ya-acumula-12-meses-de"}

En el plano corporativo, las acciones de Tesla subían más de un 4 % después de que el viernes pasado Elon Musk, su consejero delegado, anunciara que la compañía pondrá a la venta un 'robotaxi'.