Realizar inversiones no requiere grandes capitales ni cientos de millones de pesos, son varias las opciones que hay en el mercado que se ajustan a cada bolsillo y que pueden ser aprovechadas por cualquier persona.

Pero para invertir se requiere tener un dinero adicional ya sea producto del ahorro o de un ingreso extra que no afecte su presupuesto mensual. El objetivo es lograr una rentabilidad que puede variar según el riesgo y el tiempo.

El director de inversiones de Credicorp Capital, Germán Verdugo Rodríguez, explica que con pequeños capitales se puede acudir a los fondos de inversión colectiva, los cuales son vehículos de inversión que ofrecen las sociedades fiduciarias o comisionistas de bolsa.

Una persona que cuente con un capital desde $1 millón puede acceder a estos fondos. La ventaja que ofrecen es que se puede adquirir participación en diferentes activos. 'Hay diversos riesgos, perfiles y activos', señala. A través de este sistema se puede invertir en acciones de empresas colombianas o internacionales, Títulos de Deuda Pública y CDT, entre otros.

De acuerdo con Verdugo Rodríguez, la mayor parte de la oferta de inversión colectiva en Colombia está concentrada en CDT (Certificado de Depósito a Término Fijo) o TES de corto plazo, que son títulos de renta fija de máximo dos años, que ofrecen mejores tasas de interés que otros medios, las que pueden estar en un 7% efectivo anual.

Para determinar el factor de riesgo de la inversión es importante tener claro en cuánto tiempo se va a necesitar usar los recursos invertidos, si es a corto o largo plazo.

A menor tiempo, se recomienda manejar renta fija a corto plazo, como son los CDT o TES.

Si hay un plazo más largo, se puede pensar en inversiones no solo de renta fija sino inversiones en el exterior, compra de acciones y otros.

'Los fondos son los vehículos a través de los cuales los inversionistas acceden a los mercados', señala el experto.

Carlos Iván Vargas Perdomo, presidente de Credifinanciera, señala a su vez que en Barranquilla existe una gran oportunidad de inversión en renta fija, tomando en cuenta el perfil del ahorrador y del rentista de capital de la ciudad.

El CDT es un producto financiero tradicional en Colombia, usado para ahorro, que consiste en emisiones de deuda a corto plazo que hacen los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera. La recomendación que se hace para los interesados en invertir es acudir a entidades que cuenten con respaldo serio y que estén vigiladas.