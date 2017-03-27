Colombia recibió por Inversión Extranjera Directa (IED) 13.593 millones dólares durante el año pasado, monto que refleja un incremento de 15,8% en comparación con 2015.

Del total de los capitales que ingresaron al país, 11.525 millones de dólares estuvieron destinados a sectores como agricultura; manufacturas; electricidad, gas y agua; construcción; comercio y restaurantes; transporte y almacenamiento; establecimientos financieros y servicios comunales.

Esta cifra permite establecer que la mayor parte de la IED (84,8%) llegó a sectores diferentes a minas y petróleo. El incremento de las inversiones extranjeras en los sectores no tradicionales registró un incremento de 32,7% durante el año pasado, si se compara con los 8.687 millones de dólares que se recibieron en 2015.

'Somos un país que brinda garantías y reglas claras del juego a los inversionistas que quieran llegar a Colombia. Tenemos 15 acuerdos de inversión, a través de los cuales se protege, da claridad y un marco jurídico transparente para el tratamiento de los capitales que se establezcan en el país', dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

Si se compara con el 2010, la IED total creció 111,4% y estuvo representada en 6.430 millones de dólares, de los cuales los sectores diferentes a minas y petróleo recibieron 1.512 millones de dólares.

Lacouture dijo que entre 2010 y 2016 la inversión en sectores diferentes a minas y petróleo creció 662,2% y representó un 23,5% del total.