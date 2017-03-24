La utilidad neta de Promigas registró un incremento del 33% durante el año pasado, al pasar de $461.774 millones en 2015 a $614.185 millones a cierre de diciembre de 2016. El presidente de la compañía, Antonio Celia, destacó que los resultados obtenidos superaron las expectativas que se habían planteado.

Celia presidió la asamblea general de la organización empresarial realizada el pasado martes y reveló que en 2016 el ebitda de Promigas fue de $765.988 millones con un crecimiento del 16,9%, mientras que la utilidad operacional llegó a $832.490 millones con un incremento de 42,8%.

Las inversiones realizadas sumaron $1,2 billones, los cuales se destinaron especialmente en la infraestructura de transporte y distribución, mientras que la proyección de inversiones para este año es de $800.000 millones en ampliación de sistemas de transporte e inversiones en Colombia y Perú.

El año pasado Promigas también colocó $500.000 millones en bonos ordinarios en el mercado con calificación AAA de Fitch Ratings Colombia S.A., destinados a culminar las obras del Gasoducto San Mateo – Mamonal.

Como un logro importante, Celia durante una visita a EL HERALDO, destacó la aprobación de un crédito sindicado por 200 millones de dólares en el que participaron 14 bancos internacionales, diversificando así las fuentes de financiación de la empresa y sus filiales.

De los 8,4 millones de usuarios del servicio de gas domiciliario que hay en Colombia, Promigas y sus empresas filiales atienden a 3,2 millones. El 64% de la población en Colombia cuenta con el servicio de gas residencial y Promigas tiene una participación en el mercado de 38%.

El suministro

De acuerdo con el ejecutivo, en materia de suministro de gas es evidente que los campos de La Guajira que entraron a operar desde 1976, actualmente se encuentran en declinación. 'Esto no es ninguna sorpresa, ya se había establecido y la declinación se está presentando a las ratas que se habían previsto', aseguró.

Ante esta situación, los campos que se encuentran en el sur de Bolívar y Sucre, manejados por productores como Hocol, Canacol y Pacific, se han convertido en un nuevo núcleo de abastecimiento para la Costa Caribe, con una proporción igual a los campos de La Guajira (50%).

Precisamente uno de los proyectos más importantes de la empresa fue la terminación de la infraestructura en el sur de la Costa para sacar el gas que se produce en la zona.

Se trata de construcción del Gasoducto San Mateo – Mamonal que entró en operación en febrero de 2017 y las estaciones de compresión Sahagún y Filadelfia, para atender el gas de las productoras Hocol y Canacol.

Además, con el fin de atender la demanda de los generadores térmicos de la región entró en operación la planta regasificadora ubicada en Cartagena de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), en la cual Promigas cuenta con la mitad de la participación accionaria. Esta planta tiene capacidad para procesar 400 millones de pies cúbicos de gas importado.

'Si vemos el panorama, Guajira está declinando, pero hay nuevos campos entrando, lo que permitirá abastecer a la Costa en las necesidades que tenga', agregó Celia.

Adicionalmente hay importantes expectativas frente al potencial de los bloques offshore (Costa afuera) donde ya se han registrado hallazgos de hidrocarburos. También se espera que se realice la importación de gas desde Venezuela.

El precio del gas

El ejecutivo considera que el sistema de fijación de precio del gas en boca de pozo que se encuentra vigente en el país debe modificarse.

Plantea que debe dejarse el precio libre, pero con un techo que esté en función de los sustitutos y del gas importado. 'El mensaje es muévanse los agentes de compra y venta de gas dentro de los límites que consideren, pero hay un techo, como forma de equilibrar el monopolio', agregó Celia, quien dijo que es una discusión que se encuentra pendiente.

Brilla

El programa de financiación no bancaria Brilla se consolidó como un negocio rentable de impacto social al alcanzar 2 millones de usuarios, 94% de ellos pertenecientes a estratos 1, 2, y 3. En total se han colocado $1.9 billones de pesos en créditos, con una cartera vencida superior a 90 días de apenas el 2.82%.

Despidos de directivos

Sobre el tema de los despidos a los directivos como Hernando Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente de transporte y operaciones de Promigas, y José Luis Montes, gerente de la Sociedad Portuaria El Cayao, el presidente de Promigas, Antonio Celia, dijo que estas decisiones se tomaron basadas en códigos de conducta y ética 'súperestrictos', los cuales se complementan con acciones de control interno.

'Ya que tenemos esto, apenas detectamos cualquier incumplimiento, por mínimo que sea, a los códigos de ética y conducta, actuamos de forma inmediata e implacable', agregó el empresario.

Compañía analiza una posible oferta en proceso de Electricaribe

El presidente de Promigas, Antonio Celia, aseguró que la compañía le 'está dando un mirada al tema' de Electricaribe, es decir, que analiza la posibilidad de tomar parte en el proceso que abrirá el Gobierno nacional para seleccionar el reemplazo de la empresa comercializadora y distribuidora de energía de la Costa Caribe. 'Nosotros tenemos en la región cerca de 1,7 millones de usuarios de gas natural, que coinciden con los 2,5 millones de usuarios de Electricaribe, y eventualmente habría ciertas ventajas, pero esta sería apenas la primera razón, por la que como presidente me asomaría a ver a Electricaribe', señaló.

Dejó en claro que la decisión que se tome tendrá que ver con los números de la compañía de energía, las cantidades que se deben invertir y la regulación que hay en el sector. 'No nos podemos olvidar de que es un negocio regulado y las señales regulatorias son importantes', precisó. Electricaribe, empresa que cuenta con 2,5 millones de usuarios en la región, actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, la que además ordenó su liquidación ante la situación de insolvencia en que se encontraba. Promigas se ha mencionado entre las firmas nacionales e internacionales que podrían entrar a ofertar en el proceso que abriría el Gobierno nacional, especialmente teniendo en cuenta que a través de la Compañía Energética de Occidente (CEO) presta el servicios de distribución y comercialización de energía en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, a unos 350.000 usuarios, lo que le da experiencia en el campo.

El empresario barranquillero dijo que el estado en que se encontraba Electricaribe demostró que tenía un 'nivel insostenible', por lo que las acciones que adoptó el Gobierno nacional frente a su situación, con la intervención y el proceso de liquidación, fueron las indicadas.

Destacó como algo positivo que el Gobierno tiene flexibilidad para buscar el modelo que represente una mejor prestación del servicio para los usuarios del servicio de energía de la Costa Caribe. 'Varios lo han dicho ya, el nivel de inversiones que hay que realizar es grande'.