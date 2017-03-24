Los miembros del consejo directivo del Comité Intergremial del Atlántico eligieron por unanimidad a Ricardo Plata Cepeda como el nuevo presidente del gremio. El empresario llega al cargo en reemplazo de Edgardo Sojo.

La elección se realizó ayer en la mañana durante una reunión convocada ante la renuncia presentada por Sojo, quien ahora ocupa la presidencia de Electricaribe, en proceso de liquidación.

La designación de Plata Cepeda se hizo por unanimidad entre los 16 representantes de los afiliados que asistieron a la reunión convocada para ese propósito, tras evaluar las hojas de vida de siete aspirantes al cargo.

El número de asistentes representaba al 84% de los afiliados, afirmó Fernando Pertuz, presidente del consejo directivo del Intergremial.

El nuevo presidente es Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes, con posgrado en Economía en la Universidad de Oxford. En su vida profesional cuenta con amplia experiencia en el empresas multinacionales del sector minero energético al igual que en gremios y el Gobierno.

Es columnista de EL HERALDO y lideró la organización del primer foro de la Costa Atlántica, al igual que la Fundación para el Desarrollo del Caribe, Fundesarrollo.

El nuevo presidente del Intergremial ha señalado sobre el proceso en que se encuentra Electricaribe, sometida a la administración del Gobierno nacional con fines de liquidación, que este 'es el mejor camino para la empresa'.

Aseguró que los empresarios de la región saben que con este proceso el servicio de energía 'no va a mejorar necesariamente', pues las inversiones que se requieren solamente las va a realizar el nuevo operador que llegue tras la liquidación.

'El Plan5Caribe va a tener un efecto positivo, pero no es inmediato de manera que hay que tener paciencia con el servicio de energía, mientras el proceso da sus frutos', añadió.