El presidente de Promigas, Antonio Celia, aseguró que la compañía le 'está dando un mirada al tema' de Electricaribe, es decir que analiza la posibilidad de tomar parte como interesado en el proceso que abrirá el Gobierno nacional para seleccionar el reemplazo de la empresa comercializadora y distribuidora de energía de la Costa Caribe.

'Nosotros tenemos en la región cerca de 1,7 millones de usuarios de gas natural, que coinciden con los 2,5 millones de usarios de Electricaribe y eventualmente habría ciertas ventajas, pero esta sería apenas la primera razón, por la que como presidente me asomaría a ver a Electricribe', señaló.

Dejó el claro que la decisión que se tome tendrá que ver con los números de la compañía, las cantidades que se deben invertir y la regulación que hay en el sector. 'No nos podemos olvidar que es un negocio regulado y las señales regulatorias son importantes', precisó.

Electricaribe, empresa que cuenta con 2,5 millones de usuarios en la región, actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, que además ordenó su liquidación ante la situación de insolvencia en que se encontraba la compañía.

El nombre de Promigas ha estado entre las firmas nacionales e internacionales que podrían entrar a ofertar en el proceso que abriría el Gobierno nacional, especialmente teniendo en cuenta que a través de la Compañía Energética de Occidente (CEO) presta el servicios de distribución y comercialización de energía en el departamento del Cauca al suroccidente de Colombia a unos 350.000 usuarios, lo que da experiencia en el campo.

El empresario barranquillero dijo que el estado en que se encontraba Electricaribe estaba en 'nivel insostenible', por lo que las acciones que adoptó el Gobierno nacional frente a su situación fueron las indicadas.

Destacó que el Gobierno tiene flexibilidad para buscar el modelo que represente una mejor prestación del servicio para los usuarios del servicio de energía de la Costa Caribe. 'Varios lo han dicho, ya el nivel de intervención que hay que realizar es grande'.

Celia presidió la asamblea general de la compañía, realizada el pasado martes y reveló que las inversiones realizadas sumaron 1,2 billones de pesos, los cuales se destinaron especialmente en la infraestructura de transporte y distribucíón. La proyección de inversiones para este año es de 800.000 millones de pesos.