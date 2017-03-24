Alejandro Lucio, director ejecutivo de SER Colombia, asociación de Energías Renovables, se ha sumado a las voces de un sector energético que le piden a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) definir la metodología de cobro para los contratos de respaldo en los proyectos de autogeneración.

'Que haya garantía para que se haga ese respaldo, que sea transparente y la información esté disponible para todos. Además se reconozca para el operador de red el respaldo y no frene los proyectos', agregó Lucio.

El pronunciamiento se produce después de que el Ministerio de Minas y Energía autorizó vía decreto la reglamentación para establecer la metodología de proyectos menores de 100 kilovatios de capacidad no se requiere un contrato de respaldo y deja en manos de la Creg que reglamente las condiciones para proyectos de autogeneración de 100 kilovatios y el reglamento de excedente de energía para venderlos al sistema.

Esto quiere decir además que fije cómo y cuánto deben pagar las empresas que autogeneran energía con fuentes renovables: solar, eólica, biomasa, entre otras, y cuando necesiten la que se suministra a través de del Sistema Interconectado Nacional (SIN), cuánto deben pagar al operador por kilovatio hora.

La Cámara Colombiana de Energía y la Andi se habían pronunciado sobre la propuesta de regulación de la Creg podría castigar a los autogeneradores que inyecten excedentes a la red, al imponerles una carga de $40 kilovatio hora como 'cargo por respaldo' sobre la energía que generen para sus autoconsumos, por el solo hecho de estar conectados al SIN.

'Es incomprensible que se tenga que pagar una tarifa tan onerosa por los autoconsumos', expresaron la Cámara Colombiana de Energía (CCE) y la Andi.

Alejandro Lucio analizó que si se cobrara $40 por kilovatio hora de respaldo haría inviable para proyectos de autogeneración que entregan excedentes a la red. 'La posición de la SER en nuestros cálculos no nos dan que ese respaldo costará $40. Creemos que es un número menor.

Dentro de nuestros análisis el cargo de respaldo implica un cargo entre $10 y $15 del cargo, digamos teniendo en cuenta la última metodología publicada por la comisión de regulación. Y esa sería la tarifa máxima a cobrar por el operador de la red'.