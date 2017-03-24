Este jueves, durante la audiencia que se llevó a cabo en las instalaciones de Cormagdalena en Bogotá, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena canceló el contrato al consorcio Navelena que era investigado por Cormagdalena por no cumplir cierre financiero del contrato de la Alianza Público Privado (APP) para obras en el río Magdalena.

Frente a la decisión, el consorcio dijo que apelará la decisión de Cormagdalena de caducar el contrato de navegabilidad del río. La audiencia de apelación se llevará a cabo el próximo tres de abril.

Adicionalmente, el director de Cormagdalena (e), Luis Fernando Andrade, impuso una multa por más de $55.000 millones al concesionario por incumplir el cierre financiero.

'Nosotros tenemos que darles a ellos el tiempo para que presenten su recurso, sin embargo, ya tenemos listo un plan para asegurar la navegación en el río en todo lo que queda del año 2017. Básicamente vamos a trabajar en un convenio con el Invías para hacer el dragado desde el Puente Pumarejo y el mar; y en el resto del río trabajaríamos en convenio con Ecopetrol para la zona entre Pinillos y Barrancabermeja. Fuera de eso tenemos una reserva en Cormagdalena para cualquier otro problema que se pueda presentar', señaló Luis Fernando Andrade

Por otro lado, de acuerdo con Andrade, de quedar en firme la caducidad, el proceso de contratación de una nueva APP iniciaría inmediatamente y según estimó el proceso licitatorio se estaría abriendo en el próximo mes de julio para estar adjudicando en el mes de diciembre y así tener en enero del próximo año una nueva concesión.