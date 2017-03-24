Con una invitación pública a través del portal de internet de la Presidencia de la República, fue abierta la convocatoria para quienes cumplan con los requisitos y condiciones para ocupar el cargo de Superintendente Financiero de Colombia.

El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, explicó que según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 775 de 2005, si bien el nombramiento del Superintendente Financiero por parte del Presidente la República es discrecional, con esta convocatoria se busca asegurar 'la competencia profesional, imparcialidad e independencia para la prestación de las funciones de inspección, vigilancia y control que desempeñará este funcionario'.

Los requisitos que deben cumplir quienes se postulen a este cargo, que era ocupado por Gerardo Hernández, quien pasó a la junta del Banco de la República, son tener título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar y 10 años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a desempeñar, adquirida en el sector público o privado, o experiencia docente en el ejercicio la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo.

El plazo para la entrega de las hojas de vida y la documentación de soporte va hasta el 28 de marzo. La inscripción se efectuará a través del correo convoctariasuperfinanciera@presidencia.gov.co.