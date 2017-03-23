Fiducóldex apuesta fuerte por el sector turismo y atraer a ahorradores

Juana Carolina Londoño, presidenta de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A, Fiducóldex, afirma que el 2017 apuntarán a estimular a los empresarios del sector hotelero.

'En aras del posconflicto y de las oportunidades que vamos a tener como país, tenemos que jugársela por estrategias dentro del sector de turismo.

Hacemos parte del sector y por eso vamos a generar soluciones para apoyar a los grandes, medianos y pequeños empresarios del sector', dijo Juana C. Londoño.

La Fiduciaria es aliado en el sector de Bancoldex con 81% de participación accionaria, también participan lascámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

'Ofrecemos apoyo de soluciones financieras de la mano con Bancoldex, Leasing Baldoldex', agrega Londoño.

Fiducóldex está promocionando el ahorro desde $200.000 a través de su fondo de inversión colectiva de bajo riesgo con cláusula de permanencia de 60 días. El año pasado crecieron en esta línea de inversión un 71% y en utilidades 40,8%.

Dentro de sus productos destacan los dos fondos de inversión colectiva. Uno es 100% conservador y supera los os $71.000 millones, que surgió con el decreto 1525 hace siete meses. El segundo es un fondo más moderado en riesgo, con unos $9.800 millones. 'Creo que vamos creciendo con una buena dinámica donde tú tienes una cláusula de permanencia ahí, tan solo 60 días, muy diferente a un TES, un CDT y lo puedes retirar con 3 días de gracia para hacer el retiro y desde $200.000 entonces permite que cualquier persona pueda tener ese ahorro', explica Londoño.