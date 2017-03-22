Desde hace una semana en las calles de Santo Domingo, en República Dominicana, están circulando varias personas motorizadas que prestan su servicio a la empresa Uber para transportar personas que usen esta aplicación. Este país se convirtió el primero en América Latina en contar con esta opción de transporte.

Por medio de un comunicado la empresa aseguró que 'Uber amplía su compromiso de facilitar más opciones de transporte seguro, eficiente y accesible que mejora la movilidad'.

Las personas que desean solicitar este servicio deben hacerlo por medio de la aplicación de la compañía donde se solicitan los servicios para los vehículos. Al momento de solicitar el servicio se mostrará la información del conductor quien se identificará cuando recoja a su pasajero.

El conductor le entregará un casco especial al usuario quien deberá ponérselo antes de abordar la motocicleta. Al igual que con las demás opciones de los diferentes productos de Uber, el pasajero podrá compartir el trayecto y ubicación con personas cercanas y familiares.

Los pagos pueden ser en efectivo o en tarjeta débito o de crédito, tal como lo informó, el medio local de Santo Domingo, Listin Diario.

Un conductor de Uber realizando una carrera con un pasajero en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana | Listin Diario.

Por el momento se desconoce si este servicio llegará a Colombia, pues en este país ya se presta un servicio informal de 'mototaxismo' y la aplicación de Uber, pese a ser usada por muchas personas, ha generado diferentes polémicas e incluso riñas entre personas del gremio de taxistas.