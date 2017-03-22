Esta semana es clave para el futuro de Navelena y el contrato de Asociación Público Privada (APP) para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. De un lado, para hoy está prevista la audiencia para dar un fallo final sobre el recurso que presentó el consorcio ante la multa que Cormagdalena le impuso por incumplimiento del contrato por 10 salarios mínimos mensuales legales.

En las oficinas de Cormagdalena, Bogotá, continuará la audiencia y la etapa de debate probatorio del proceso sancionatorio por el presunto incumpliendo de las obligaciones, señaló Gabriel Del Toro, Jefe (e) de la Oficina Jurídica de Cormagdalena.

Se espera que haya una valoración de los descargos presentados por el consorcio y sus garantes, y que Cormagdalena entregue el fallo final de sanción.

Por otro lado, mañana se prevé que continúe la audiencia para declarar la caducidad del contrato, por no haber cumplido con las exigencias de presentar un cierre financiero.

Sin embargo, esa no es la última puerta para el consorcio pues a partir del fallo tiene cinco días para presentar un recurso de reposición al que tiene derecho, de acuerdo con lo que establece la Ley 1474, en su artículo 86, literal C.

'Los recursos de reposición pueden ser o no antes y debe darse en la audiencia de fallo, que puede ser el mismo día de la audiencia de prueba si lo decidiera Cormagdalena', dijo un abogado administrativo.

El contrato de APP del Río fue suscrito en 2014 e incluye obras por $2,5 billones para realizar actividades, inversiones y dragados que permitan el tránsito por el afluente de las embarcaciones desde la Costa Caribe hasta el centro de país.

'El contenido del fallo podría tener un carácter sancionatorio o en su defecto la cesación del referido proceso, en la medida que la interventoría informe a Cormagdalena que han sido superados los hechos susceptibles de grave incumplimiento señalados en el informe de interventor, que se acompañó con el oficio de citación dando cumplimento a la citada ley', explicó Dina Sierra, directora (e) de Cormagdalena.

En audiencias anteriores la corporación había rechazado las solicitudes de prueba que Navelena presentó. 'Nos pronunciamos frente a las solicitudes de prueba que hizo el apoderado de Navelena en la audiencia anterior, sobre pruebas documentales, testimoniales y trasladadas, las cuales fueron desestimadas porque no cumplen con los requisitos mínimos que se establece en el Código General del Proceso, frente a la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas', afirmó Gabriel del Toro.

Recordemos que la caducidad del contrato es clave para desencallar las obras que necesita el río Magdalena y en especial en el canal de acceso en Barranquilla.

Los portuarios han insistido que ponerle fin al contrato permitirá que se declare la urgencia manifiesta y se active un plan B para el canal de acceso, donde se necesitan tener actividades de dragado y profundización.

El plan B contempla inversiones si se ponen fin al contrato de APP por $40.000 millones. 'Hasta que no cese la concesión del contrato no se puede declarar la urgencia manifiesta', subraya René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla.