La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) confirmó el buen momento que tiene el sector industrial, lo cual se corrobora con la cifra de crecimiento que se tuvo en febrero, según la última encuesta.

En efecto, la producción aumentó 6,3%, las ventas totales 4,7% y dentro de estas las ventas hacia el mercado interno crecieron 4,8%.

El presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, dijo que en el primer bimestre del año, enero y febrero, se mantiene la dinámica positiva observada durante los últimos meses.

Por eso considera que se va consolidando el proceso de recuperación de la actividad manufacturera en el país.

La utilización de la capacidad instalada es superior al promedio histórico, con pedidos en aumento y un clima favorable para los negocios.

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en febrero aumentó un punto porcentual a lo observado en enero de 2011 (75,3%) y hace un año (75,2%) al situarse en 76,7%, señala la Andi.

La mayoría de las actividades industriales registran tasas positivas en producción y ventas, destacándose el buen desempeño de vehículos.