Jorge Montaño

De la mano de Bayer, Andi, el BID y la Corporación Caja de Herramientas, en el barrio Primero de Mayo de Soledad se ha empezado a dar apoyo a un grupo de 9 mujeres cabeza de hogar con lo cual se le apuesta al talento empresarial de estas personas para incursionar como empresarias en el sector de la confección industrial.

Son nueve mujeres entrenadas por el Sena como empresarias y ahora esperan el apoyo de la industria barranquillera para darle continuidad a su negocio que se montó como una sociedad simplificada.

Es una empresa con todos los componentes legalmente establecidos: jurídico, financiero, administrativo, de producción y comercialización.

Hoy es el sueño de nueve mujeres y socias del barrio Primero de Mayo, con el fin de tener un negocio rentable y mejorar su calidad de vida. Ellas son: Olga del Carmen Jiménez, gerente, María Inírida Quesada, Etilsa Varela, Celenita Romero, Delia Malvina Cornelius, María Luisa Ríos, María Luisa Gutiérrez, Nancy Magaly Orozco y Elena Fontalvo.

Su gerente Olga Jiménez dice que el sueño de tener una empresa se hace realidad luego de haber empezado hace cuatro años con las capacitaciones.

'El proyecto arrancó con 30 personas, pero al final nada más nueve nos mantuvimos y ahora tenemos como padrino a Bayer', añadió.

En febrero, la empresa presentó su primera colección, unos 50 diseños de ropa laboral y de colegio. Se hizo en la planta de Bayer. Ahora el 19 de mayo harán otra presentación en la feria de emprendimiento de la Universidad del Norte.

Olga recuerda que había dudas que no se iba a llegar a la meta, pero con tesón y firmeza es hoy realidad la empresa. 'Todo ha sido una bendición de Dios. Nosotros jamás pensamos en algo tan grande'.

Con este taller, ubicado en cercanías a la planta de Bayer, se busca apoyar a las 9 mujeres en su formación como empresarias autosostenibles del sector textil en el Atlántico.

Precisamente, la planta de Bayer fue el primer cliente de Textiles de Soledad con la producción de 150 uniformes, y ahora se ha hecho la solicitud de otras 1.250 piezas entre batas, camisas y overoles. Se espera también producir para Uninorte y Willard. Ya se están haciendo las muestras.

El gerente de Bayer en el Atlántico, Jean Claude Bossard, afirma que 'hemos llevado de la mano a estas madres cabeza de hogar hasta lograr crear su propia empresa, consolidando nuestro trabajo de compromiso social y de responsabilidad'.

'No solo estamos creando empleo en nuestra planta, sino formando empresa en la comunidad de Soledad y vamos a seguir haciéndolo en otras actividades', dijo.

Para Mildred Hernández, de Caja de Herramientas, la conformación de la empresa ha sido un gran reto, donde cada cosa tiene un esfuerzo y que es muy valioso.

'El montaje del taller ha servido para potencializar a cada una de las personas y enseñarles como hacer cada una su trabajo', afirmó.

Un negocio inclusivo

Textiles de Soledad es un negocio inclusivo y se enmarca dentro de los parámetros del BID como tal, cuyo principio es promover actividades económicas que permitan la participación de comunidades vulnerables en cadenas de generación de valor y que les permita a Pymes vincularse como proveedores, distribuidores o clientes de grandes empresas. Los negocios inclusivos son iniciativas empresariales económicamente rentables, y ambiental y socialmente responsables, que incorporan a comunidades de bajos ingresos.