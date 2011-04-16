Cortesía Dian

Durante esta semana, la Dirección de Aduanas en Barranquilla logró incautar $7.600 millones en mercancías ilegales, aprehensión que se hizo en diferentes operativos.

Estas mercancías están representadas en textiles, calzado, confecciones, electrodomésticos, licores, cigarrillos, celulares y accesorios. Esta mercancía carecía de documentos que evidenciaran su legal introducción al país.

Estas acciones son el resultado de una reorganización en el sistema de control aduanero de mercancías, en donde se han unido los esfuerzos para trabajar en equipo.

En esta reorganización, con la llegada del nuevo director de Aduanas en Barranquilla, Capitán de Fragata Jorge Castillo Santos, de formación naval militar y un profesional en administración de empresas, se destaca el fortalecimiento del Grupo Operativo de Fiscalización Aduanera, el cual ha sido capacitado en temas jurídicos, aduaneros y en la realización de operativos las 24 horas.

Por instrucciones de la Dian, estas acciones de control van de la mano con la facilitación y apoyo al comercio exterior.

Es por ello que los gremios económicos han expresado su respaldo a estas nuevas políticas que repercuten en el bienestar económico. La Aduana ha logrado sellar alianzas con las sociedades portuarias, zonas franca, Fitac y Fenalco.