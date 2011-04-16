Un 10% de crecimiento tendrá el número de vuelos hacia las zona turísticas y de peregrinación en la Semana Santa, de acuerdo con la Aerocivil.

El secretario de sistemas operacionales de la Aeronáutica, Sergio París Mendoza, dijo que el incremento beneficiará a los viajeros que tengan como destino a Popayán, la zona cafetera y la Región Caribe.

Anunció un trabajo intenso de orientación a los viajeros, para facilitar los desplazamientos, y admitió que se pueden presentar inconvenientes durante la semana mayor, por la fuerte temporada de lluvias que afecta al país. Hizo un llamado a quienes van a viajar para que se 'armen de paciencia ante eventuales demoras'.