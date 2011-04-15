Luis Rodríguez

En un año de operaciones, Top Management hace un buen balance de su actividad en Barranquilla, y ello se debe al buen ambiente de la economía, lo que ha hecho propicio la búsqueda de ejecutivos para las empresas que han decidido establecerse en esta ciudad.

Así lo considera la gerente regional de Top Management, Verónica Duarte, quien afirma que ese crecimiento económico ha llevado a las compañías a contratar más personal, sobre todo ejecutivos que llegan a reforzar el equipo directivo de estas organizaciones.

Reveló que en un año de operaciones, la firma cazatalentos ha logrado buscarle trabajo a unos 100 ejecutivos, la mayoría barranquilleros. En todo el 2010 fueron 80 y en lo corrido de este año van unos 20.

Estas personas son gerentes, generales, gerentes de mercadeo, gerentes comerciales, financieros y de otras áreas.

De acuerdo con la ejecutiva, en la ciudad se han estado moviendo mucho los sectores de la minería, servicios, finanzas, construcción, metalmecánica, entre otros.

La gerente regional de Top Management manifestó que se ha logrado encontrar talento barranquillero para los requerimientos de las empresas extranjeras y nacionales que han decidido ubicarse en esta capital en los últimos años.

'Estamos en contexto Caribe y nos parece importante que las personas lo manejen. En algunos casos muy específicos hemos tenido que traer gente del interior del país, pero ha sido la excepción', afirmó.

Duarte señaló que como han llegado más empresas existe mayor demanda laboral, razón por la cual los salarios se han vuelto más competitivos.

En cuanto a sueldos hay de todo, son de nivel gerencial, entre $8, $10, $15 y $18 millones, dependiendo de los cargos. Top Management está manejando 18 búsquedas laborales al tiempo ante los requerimientos de empresas.