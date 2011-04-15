Archivo

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de Andi, el desempeño de la producción fue superior a la registrada en los dos primeros meses del año anterior.

La Andi resaltó el buen comportamiento del sector durante el primer bimestre del año, manteniendo la buena dinámica observada en los últimos meses de 2010 y consolidando el proceso de recuperación de la actividad manufacturera.

El buen desempeño de los sectores de vehículos automotores (54,7%), autopartes (20,2%), productos de caucho (18,2%), calzado (25,2%) e hilatura (18,8%) impulsaron el dato de producción durante el segundo mes del año.

Entre tanto, bebidas (-6,1%), papel y cartón (-1,9%) y electrodomésticos (-4,1%) fueron los sectores que reportaron caídas.

En general, las ventas totales 4,7% y las ventas al mercado interno crecieron 4,8%.

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en el mes de febrero aumentó un punto porcentual frente a lo observado en enero de 2011 (75,3%) y hace un año (75,2%), al situarse en 76,7%.

Los pedidos también muestran una tendencia positiva. El 90,4% de los empresarios califica sus pedidos como altos o normales, frente a un indicador de 85% hace un año.

El 70,1% de los empresarios califica la situación de la empresa como favorable y el 47,1% reporta mejores expectativas para el inmediato futuro. Hace un año estos mismos indicadores eran 59% y 43,9%, respectivamente.