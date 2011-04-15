Jairo Buitrago

Luego de dos años de arduo trabajo, con talento barranquillero y el apoyo de Pequivén, Monómeros anuncio el lanzamiento de otros cuatro fertilizantes para este año.

El anuncio lo hicieron los directivos de la empresa, Eduardo Casañas, gerente general, y Leoncio Valerio, gerente comercial, quienes dijeron que esto muestra la gran empresa que sigue siendo Monómeros.

Casañas dijo que este logro se hace en momentos en que la compañía ha tenido un excelente primer trimestre, luego que el año pasado lograra utilidades por $17 mil millones.

Valerio reveló que luego de explorar y realizar actividades de campo se logró la obtención de nuevos fertilizantes, aunque aún no quieren dar a conocer los nombres.

'Con este trabajo, Monómeros se ubica a la vanguardia en favor de la agricultura colombiana. Estamos próximos a realizar el lanzamiento de dichos productos', aseguró.

Los directivos de la multinacional señalaron que lo importante de todo este aporte al agro es que es con tecnología propia, tanto de Monómeros como de Pequivén, dueña de la empresa barranquillera.

Afirmaron que eso le permite a la empresa mantener una posición de liderazgo.

Valerio afirmó que 'vamos a dar una gran sorpresa, son productos orientados a incrementar la productividad de los agricultores. Todo ha sido preparado con nuestra tecnología y nuestro recurso humano'.

Señaló que colocará al campo colombiano con una enorme ventaja comparativa. 'Son productos especializados con una importante inversión en todos los sentidos', dijo.

De igual manera está consolidando un software que fue diseñado para las funciones agrícolas colombianas, con lo último en cuanto a investigación del campo.

Con este sistema cada uno de los clientes pueden ingresar información de suelo y le arroja recomendaciones en cuanto al uso adecuado y eficiente de los diferentes fertilizantes.

'Esto es una demostración de que la empresa quiere crecer más y estamos en plena actividad comercial, tecnológica y de investigación', dijo el gerente general de Monómeros.

De igual manera, el gerente general confirmó que otro proyecto en marcha es el de la ampliación de la planta de caprolactama.

'El precio de este producto ha tenido un repunte y eso nos indica que debemos ampliar la producción', agregó.

El gerente comercial dijo que Monómeros es la única que produce caprolactama. 'Es el origen de nuestra empresa. Es una materia prima que se usa para la elaboración del nylon'. La planta de hoy produce unas 30.000 toneladas anuales. De ellas se exportaron 15.000.

También la compañía está dándole los ajustes finales a un proyecto de tubogeneradores, o sea autogeneración propia de energía eléctrica. La instalación fue todo un éxito. Esto es una inversión cercana a los 16 millones de dólares.

Monómeros a través de sus directivos señalaron que en primera instancia se atiende el mercado nacional y se exportan los excedentes.