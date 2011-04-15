PEDRAZA PRODUCCIONES El Heraldo

El Ministerio de Minas y Energía anunció nuevos estímulos para aumentar la producción y garantizar el abastecimiento de gas natural en el país.

El anuncio lo hizo el ministro Carlos Rodado Noriega, en el marco de la instalación del XIV Congreso de Naturgás, que se realiza en Cartagena y finaliza en la tarde de hoy.

'Se crearán políticas flexibles que estimularán la inversión en la producción de gas. Esto busca garantizar un suministro de gas confiable a los colombianos y a su vez generar excedentes de ese combustible para la exportación', señaló.

El titular de Minas y Energía dijo que el reto es asegurar el abastecimiento de una demanda creciente de gas natural, dando señales adecuadas al mercado y estimulando la actividad exploratoria y el desarrollo de reservas existentes.

Según el Gobierno Nacional, para el cuatrienio 2010-2014, para el caso del gas, se aumentará la producción de 1.100 a 1.350 millones de pies cúbicos diarios, o sea un aumento de 250 millones de pies cúbicos, de los cuales 170 millones entrarán antes de diciembre de 2012, aportados por Cupiagua y Gibraltar, y los otros 80 millones por ampliación de La Creciente y campos menores.