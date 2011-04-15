El Heraldo

Con un esquema de exhibición sectorizado, que reúne a los más importantes proveedores del canal tradicional, las tiendas, anoche fue inaugurada Expoconsumo 2011, que estará abierta desde hoy hasta el domingo, en la sede de Conferias en la calle 72 con carrera 65.

En los tres días de feria, que en esta oportunidad cuenta con 76 expositores, se va a mostrar lo que se produce a nivel nacional y regional, y las novedades para tenderos y comerciantes en general.

El presidente de Undeco, Alejandro Duarte, dijo que en Expoconsumo se podrán encontrar artículos de tecnología, bicicletas, motos, carros, telefonía celular e Internet, así como otros equipos para que los microempresarios se preparen y le hagan frente a los tratados comerciales.

Undeco espera que en los tres días de feria hayan 12.000 visitantes. La entrada es gratis y se esperan ventas este año por la suma de $3 mil millones.

'Van a tenerse muchas promociones, sobre todo para los pequeños empresarios, tenderos, ferreteros y panaderos', señaló Duarte.

De acuerdo con el vocero de la agremiación, Expoconsumo es el sitio ideal para productores y distribuidores porque será visitado por los comerciantes del canal tradicional.