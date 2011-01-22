Archivo particular

El mejoramiento de las condiciones climáticas en el territorio colombiano y la buena producción de algunas variedades en algunas regiones favorecieron a que en la semana del 15 al 21 de enero se registrara una baja en los precios de las frutas, verduras y tubérculos.

Así lo reveló un informe del Ministerio de Agricultura y el Sipsa, en el que se destacó la buena producción de papa en Nariño, Santander, Cundinamarca y Boyacá, lo que favoreció a la reducción de su precio.

Al Eje Cafetero también llegó más plátano y desde Arauca hubo mayor abastecimiento de yuca, lo que favoreció la oferta.

El buen clima generó una mayor recolección en las hortalizas, donde se destacan repollo, cebolla junca, arveja, mazorca, remolacha, lechuga y espinaca. En Bogotá y Tunja los precios de la zanahoria cayeron más de 6% y el kilo se ofreció a $582 y $458, respectivamente.

En cuanto a la cebolla cabezona blanca, la cotización disminuyó en 23 de los 29 mercados donde se ofreció, porque se registró una mayor oferta de Boyacá y Cundinamarca.

En Bucaramanga y Cúcuta, por ejemplo, los precios disminuyeron en 9%, en promedio, y el kilo se ofreció a $1.225 y a $1.384, respectivamente.

La comercialización de las frutas también se favoreció con el clima. La maracuyá se cotizó más barato.

En Tunja y Barranquilla, por ejemplo, las reducciones alcanzaron el 12% y el kilo se vendió a $1.319 y a $2.292.

Disminuyó el precio del aguacate hass, injerto y común, los limones común y mandarino, el melón cantalup, el kiwi, la piña perolera, gold y manzana, la granadilla, las mandarinas arrayana y común, el lulo, la guanábana y el banano criollo.