La Dian explicó que el decreto 128 expedido por el Gobierno, como medida de alivio para los damnificados por la ola invernal en el país, permitirá a los empresarios y personas naturales y jurídicas hacer deducciones de renta y restar del patrimonio líquido, las pérdidas en inventarios, en capital y de bienes que hayan resultado averiados.

Este decreto pretende apoyar a las empresas y personas afectadas por la ola invernal ocurrida en el último trimestre de 2010 e inicios de 2011.

Del mismo modo, la Dian fijó como requisito fundamental que los damnificados estén registrados en el censo que el Dane adelanta en todo el país para identificar a los reales afectados.

También, se estableció como plazo el 2 de mayo para declarar y pagar las retenciones en la fuente e IVA correspondientes al último bimestre de 2010 y primero de 2011.

Los damnificados podrán solicitar a la Dian facilidades de pago para el año gravable 2010 y anteriores, sin garantías, en 6 cuotas iguales, y la última pagadera el 31 de diciembre de este año.

Cambio de formularios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cambió los formularios para declaración y pago de los tributos nacionales, en convenio con el sistema financiero.

Ahora se pasó del original y tres copias, a uno solo original, que será para la Dian, y una copia, para el contribuyente. La norma entrará en vigencia el próximo primero de febrero.

La directora de Gestión Organizacional, María Elena Botero recordó que con esta medida se agiliza la presentación y pago de las declaraciones tributarias y aduaneras de cualquier período gravable, tanto en los formularios, como en los recibos de pago.

Recordó a los contribuyentes y a los empleados bancarios tener en cuenta el cambio para evitar contratiempos. Además, reveló que un tema nuevo es la declaración y pago, y presentación ante la Dian, del recaudo y retención de los juegos de suerte y azar, que la ley de eliminación de Etesa le delegó a la entidad.

También, entró una nueva obligación para presentar información exógena e los precios de transferencia, y se adelantó para el 16 de febrero próximo la presentación del formulario 1002. María Elena Botero declaró que se modificó además el formulario para la declaración y pago del impuesto del patrimonio, debido al decreto de emergencia que amplió la base e incluyó a quienes tengan patrimonios iguales o superiores a los $1.000 millones y $3.000 millones, y que deberán aplicar 32.000 nuevos contribuyentes. Recordó que no habrá necesidad de declarar en ceros, si no hubo operaciones gravadas con IVA o retención.

Zonas francas y aduanas

Los usuarios aduaneros y de zonas francas podrán solicitar la habilitación provisional hasta el día 30 de junio de 2011 de instalaciones o áreas geográficas para el desarrollo de las actividades aduaneras. Además, la ampliación del plazo hasta por el término de tres meses para las mercancías que se encuentren en término de almacenamiento en la fecha de entrada en vigencia del decreto 128 expedido por el Gobierno.

