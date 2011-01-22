Al cierre de este año, la aerolínea Copa podría lograr un crecimiento de 20% en su capacidad, proyección que está respaldada en una serie de estrategias de expansión, entre las que está la compra de 10 nuevas aeronaves Boeing 737-800 por US$750 millones.

Según el presidente de la compañía en Colombia, Roberto Junguito, a partir del 15 de junio el Hub de las Américas en el aeropuerto de Tocumen en Panamá ampliará los bancos de conexiones de cuatro a seis diarios, lo que permitirá una mayor cantidad de frecuencias y destinos. Sobre esto último, para esa fecha se prevé arribar a

Toronto en Canadá, Porto Alegre en Brasil y Nassau en las Bahamas cuatro veces por semana.

'Actualmente operamos cinco vuelos diarios entre Bogotá y Panamá, y esa cantidad, con la ampliación de Hub, se incrementará en uno. Así mismo sucederá con los trayectos que hoy salen de Lima (4), Orlando (2), Miami (3) y Santiago de Chile (2)', explicó. En total, desde Panamá la compañía operará 180 vuelos diarios a 55 destinos en 27 países.