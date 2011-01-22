El Gobierno Nacional iniciará el próximo lunes en Washington una ofensiva para impulsar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con EU y una nueva prórroga de la Ley de Preferencias Arancelarias andinas , Atpdea,.

El vicepresidente Angelino Garzón viajará hoy a Washington, informaron ayer a Efe fuentes de su oficina, aunque la agenda oficial comenzará el lunes con un encuentro con el legislador demócrata Sander Levin, quien visitó Bogotá hace solo unos días.

Según la agenda dada a conocer por la Vicepresidencia, Garzón se reunirá el viernes con la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, y con el vicepresidente, Joseph Biden. El martes sostendrá un encuentro con la secretaria del Trabajo, Hilda Solís.

También tendrá reuniones con líderes del Congreso de EU y de organizaciones religiosas, empresariales, sindicales y de derechos humanos. EFE