El Heraldo

En los últimos 40 años Promigás, que tiene sede principal en Barranquilla, ha sido una de las empresas estandartes del sector productivo costeño, no tanto por sus excelentes resultados económicos y crecimiento general hasta convertirse en un musculoso holding, sino por su indiscutible aporte al fomento de la cultura y del debate sano regional.

Aunque su actual presidente, el barranquillero Antonio Celia Martínez-Aparicio, no lo afirma, tampoco lo desvirtúa. Ayer se mantuvo todo el día ocupado en las reuniones de un comité al más alto nivel para manejar las ayudas para los damnificados por el invierno.

Los analistas financieros, en cambio, aseguran que la venta es un hecho. Un alto asesor allegado a la junta directiva de Promigás asegura que el fondo de inversiones norteamericano Ashmore Energy Internacional (AEI), 'tiene mucha movilidad, como todos los fondos. Ese es su oficio. Comprar, mejorar las condiciones de lo que compran, y luego vender a mejor precio'.

Celia Martínez-Aparicio se abstiene de comentar al respecto, pues está a la espera de que AEI confirme de manera oficial la versión. Igual actitud asume otro costeño experto en el negocio del gas, el presidente ejecutivo de Gases del Caribe Ramón Dávila. Gases del Caribe forma parte del holding que controla Ashmore. El presidente de su junta directiva es Antonio Celia Martínez-Aparicio.

'Lo único que puedo decir es que estás son empresas muy sólidas y de reconocida estabilidad', dice Dávila, con 25 años al frente de Gases del Caribe (Celia Martínez-Aparicio lleva 26 en Promigás).

El holding que representa.

Promigás es el principal accionista de las principales empresas distribuidoras de gas en el país, como Gases del Caribe, Surtigás, Gases de Occidente y Efigás. También, desde 2001 Promigás incursiona en el servicio de las telecomunicaciones con una moderna red de 174 kilómetros de fibra óptica, y 270 kilómetros de fibra de última milla con más de tres mil enlaces.

LA DRUMMOND. Augusto Jiménez, presidente de la gigante minera propiedad de la familia norteamericana Drummond, dijo que en principio, se buscaba un socio estratégico para emprender los nuevos retos. Pero fuentes bien informadas aseguran que ya esta empresa minera que explota el carbón del Cesar es propiedad de la gigante Xtrata, filial de la multinacional suiza Glencore, que la habría comprado por 8 mil millones de dólares.

La Drummond extrae y exporta de su mina El Descanso Norte en La Loma, Cesar 27 millones de toneladas de carbón al año y aspira a duplicar esa cifra con otras dos minas en la zona de la actual. Pero para ello requiere inversiones por 1.200 millones de dólares para nuevos puertos y líneas férreas para poder sacar su producción hacia los mercados mundiales.

El problema de la Drummond es un bajo nivel de imagen pública, tanto por el caso de los sindicalistas asesinados por los paramilitares en 2001 (Valmore Locanor Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora) como por la altísima contaminación que deja a lo largo de los sectores cercanos al paso del tren y a los puertos en Santa Marta, Ciénaga y Barranquilla. 'Es una deuda social impagable', dice Jorge Luis Acuña, quien ha sufrido en carne propia la alta contaminación por el polvillo del carbón que genera el muelle de Ciénaga. Peor le ocurrió a la socióloga Ula Joel, quien perdió su casa en inmediaciones de la desembocadura del río Córdoba.

Se ha alterado la vida de la comunidad por las enfermedades respiratorias, por la mortandad permanente de peces y el desvío del cauce de los ríos y arroyos.

Hay mucho capital criollo

El ‘holding’ que representa Promigás fue adquirido por la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (Olsa, dueño del Grupo Aval), la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y otros dos fondos de inversión colombianos por un monto de 1,5 billones de pesos (unos 790 millones de dólares).

Incluye las inversiones que Ashmore tiene en la empresa de gas peruana Cáldda. Los nuevos dueños adquieren el 52,13 por ciento de Promigás. Y anuncian que iniciarán los trámites para lanzar de manera conjunta una oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Colombia con el propósito de conseguir la compra del restante 47,87 por ciento, que está en manos de numerosos socios colombianos, entre otros, el grupo Santo Domingo, Invercolsa, la familia Scarpetta de Cali, el empresario Carlos Arcesio Paz (Pastas La Muñeca) y los fondos de pensiones.