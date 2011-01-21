El Heraldo

El gerente de la cooperativa lechera de Antioquia, Colanta, Jenaro Pérez Gutiérrez, le contestó a la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, Asoganorte y de paso a las procesadoras del Atlántico, que la compañía mantendrá el precio de $1.700 en el litro de leche.

Pérez, quien por más de 36 años ha gerenciado la lechera paisa, dijo que es injusto el calificativo de 'faltar a la ética en las políticas de comercialización', cuando el propósito de Colanta es crear empleo.

'Mis jefes son 14 mil campesinos y 5 mil trabajadores. Esos son los dueños de esta cooperativa. Colanta se ha convertido en la nodriza del país. Por eso me parece injusto el haberle subido $200 al litro de leche después de una tragedia tan dolorosa como la que hubo, en el país, especialmente, en la Costa', estimó el dirigente del sector lechero.

En un comunicado la cooperativa informó que 'hay excedentes de leche, principalmente en Antioquia, Cundinamarca y Boyacá y que los precios del ganado lechero están deprimidos, porque no hay compradores a diferencia del ganado Cebú y otras razas del ganado de carne que en la última semana aumentaron $400 el kilo'.

Pérez denunció que algunas procesadoras están interesadas en lograr que el Gobierno autorice las importaciones de leche en polvo.

'Dos pasteurizadoras ayer en Bogotá, en una reunión que hubo en el Ministerio de Agricultura, pidieron las importaciones de leche en polvo. Eso si es ser desleal.

Afortunadamente, el ministro Juan Camilo Restrepo, que es un hombre muy correcto e inteligente me dijo que esa posibilidad solo se contempla para el arroz', comentó el Gerente de Colanta.

Sin embargo, agregó que históricamente las relaciones han sido buenas con las procesadoras de la Región Caribe, tras recordar que uno de sus mentores en el oficio fue el barranquillero Enrique Gerlein, quien le enseñó el proceso de pasteurización de la leche.

'El país tiene más de 100 plantas de pasteurización. Lo más grave es que con el pésimo Ministro de Agricultura que tuvimos se tiró la política lechera y por eso estamos en estos problemas', puntualizó Pérez.