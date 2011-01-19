Ryan Anson/AFP El Heraldo

La acción de Apple caía ayer en la Bolsa de Nueva York tras el anuncio de licencia médica por tiempo indeterminado del director del gigante informático estadounidense, Steve Jobs, aunque el impacto fue relativizado por analistas.

La acción, que había aumentado 60% en 2010, se desplomó más de 6% a la apertura de Wall Street ayer.

A unas horas de la publicación de los resultados trimestrales del grupo, la acción de Apple borró rápidamente sus pérdidas y hacia las 4:30 de la tarde estaba perdiendo más de 3,24% a 336,97 dólares.

El director de Apple anunció su licencia el lunes, pero ese día los mercados estadounidenses estaban cerrados por el feriado con motivo del 82 nacimiento de Martin Luther King Jr.

Jobs fue uno de los fundadores de Apple en 1976 y se retiró del grupo en 1985 tras una lucha interna de poder. En 1997 volvió a tomar el mando del grupo, que estaba en dificultades financieras.

Por eso 'es la fuente de incertidumbre más grande para Apple', reconocieron los analistas.

Sin embargo, 'pensamos que Apple tiene un equipo dirigente bien ubicado para sacar los nuevos productos ya planeados', agregaron.

El éxito de Apple llegó gracias a los iMac, que en 1998 convirtieron a los ordenadores personales en un producto 'de diseño'. AFP