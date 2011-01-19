La empresa norteamericana Drummond, que explota las minas carboníferas del Cesar, confirmó ayer que abrió la posibilidad de buscar un socio estratégico para fortalecer su músculo financiero con el fin de ampliar su capacidad de producción y exportación.

Augusto Jiménez, presidente en Colombia de dicha empresa, dijo al diario La República que, en efecto, luego de abrir esa puerta, han surgido ofertas tanto para inyectar capital fresco, como para una compra total. Una de las ofertas más atractivas proviene de la multinacional suiza Xtrata, filial del gigante mundial de las empresas mineras Glencore.

Alfredo Araújo Castro, director de atención a las comunidades, explicó que Drummond no se proponía 'exactamente vender la empresa en Colombia, sino buscar un socio estratégico para emprender los nuevos retos'.